Житель Томска хотел поджечь чужой гараж через дымоход

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого по делу о поджоге гаража другого человека. Житель Томска сознался в содеянном, ему грозит наказание по уголовной статье, сообщает УМВД по Томской области.

"Мужчина [потерпевший] рассказал прибывшим сотрудниками полиции о том, что на протяжении длительного времени у него продолжается конфликт с 34-летним жителем областного центра, который мог совершить поджог", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных действий сотрудникам полиции удалось изъять вещественные доказательства. По уликам удалось выйти на предполагаемого преступника, который позже признал свою вину.

Уточняется, что поджог томич хотел совершить через трубу-дымоход, в которую погрузил бутылку с горючей жидкостью. Однако огонь не распространился.

В отношении подозреваемого жителя Томска завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

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