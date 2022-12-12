Ученые из Томска нашли способ сделать предметы "невидимыми"

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Ученые Томского политехнического университета разработали формулу, благодаря которой у металлического предмета возникает эффект невидимости. Пресс-служба ВУЗа сообщает, что изучение концепций "невидимых" оптических материалов и поверхностей называется трансформационной оптикой.

"Оптическая «невидимость» — явление, когда электромагнитная волна, падающая на объект, сохраняет свои свойства (амплитуду и фазу) после прохождения через объект. В общем случае это невозможно из-за эффектов дифракции, рефракции и рассеяния волн", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что структура формулы подобрана так, чтобы поле в теневой части предмета совпадало с падающим полем. Такое сочетание позволяет электромагнитной волне "не видеть" скрытый металлический объект.

"Плащ" невидимости состоит из биоразлагаемого термопластичного полимера. Новшество используемого подхода заключается в использовании диэлектрических материалов.

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