В Томске возрос спрос на услуги сервисов по отогреву машин

С приходом морозов в Томске вырос спрос на услуги по отогреву машин Фото: Анна Ковалёва

Для многих автолюбителей завести машину в мороз -30 градусов - настоящий квест. Снова стали востребованными услуги местных сервисов по отогреву машин. Наши коллеги из «МК в Томске» выяснили, что именно и по чем предлагают водителям организации и частные специалисты.

По запросу «отогрев авто в Томске» интернет выдает десятки предложений. Мастера обещают завести любой транспорт: легковые автомобили, автобусы, грузовики. Тип машины, ее местонахождение и степень сложности работы определяют конечную стоимость услуги.

За одну тысячу рублей специалисты «прикурят» аккумулятор. Если загустело машинное масло, понадобится тепловая пушка, это повысит стоимость услуги. Если автомобиль замерз после того, как побывал в автомойке, может потребоваться отогрев замка, бензобака, двери и выхлопной трубы, цена будет еще выше.

Некоторые специалисты предлагают эвакуировать машину в сервисную зону, чтобы отогревать ее постепенно.

За одну тысячу рублей водителям предлагают "прикурить" аккумулятор Фото: Анна Ковалёва

В одном из местных сервисов журналистам порекомендовали хранить в записной книжке сразу несколько телефонных номеров мастеров по отогреву.

«Дело в том, что бизнес по отогреву авто - сезонный. Если вы сейчас наберете номера телефонов, которые выдает вам поисковик, далеко не все вам ответят, что до сих пор отогревают замерзшие двигатели. Поэтому, если грядут морозы, а гаража у вас нет, сделайте себе запас номеров в телефоне, только прозвоните их заранее, убедитесь, что это действующие мастерские», - посоветовал сотрудник одного из томских сервисов Максим.

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