Специалист по терапии Драпкина рассказала, как томичам восстановить режим после новогодних праздников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о том, как можно восстановиться после новогодних праздников.

Первое, что отмечает эксперт - это ночной сон менее 8 часов приводит к тому, что на следующий день человек съедает на 200-300 ккал больше, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Также необходимо нормализовать питание. В пищу необходимо ввести больше овощей и фруктов, а также включить в рацион 20 граммов орехов ежедневно и рыбу 2 раза в неделю.

Помимо этого, нужно планировать физические активности. Эксперт советует лишний раз пройтись или подняться по лестнице, а лучше всего записаться в бассейн.

Также необходимо измерять промежуточные результаты: например, производить замеры веса и окружности талии 1 раз в неделю.