В Шегарском психоневрологическом интернате мужчина скончался от множественного перелома ребер

На данный момент результатов проверки пока что нет, ее срок продлен до 28 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области в Шегарском психоневрологическом интернате «Забота» скончался 68-летний постоялец от множественного перелома ребер и посттравматической пневмонии. Томский СК начал проводить проверку по данному инциденту, сообщила корреспонденту «КП-Томск» омбудсмен по правам человека в Томской области Елена Карташова.

- Обратился мужчина, который рассказал о том, что в июле этого года в Шегарской центральной районной больнице скончался 68-летний постоялец, который жил в интернате. После разбирательства выяснилось, что причина смерти мужчины стали множественные переломы ребер и посттравматическая пневмония, - рассказала Елена Карташова.

Помимо этого, уточняется, что омбудсмен по правам человека лично обратилась в СК по Томской области с просьбой провести проверку.

- На сегодняшний день следственный комитет продолжает вести проверку по данному инциденту, проверяются обстоятельства смерти жителя интерната Шегарский. Надеюсь, что будет дана процессуальная оценка действиям, в том числе сотрудников интерната, - добавила Елена Карташова.

Также отмечается, что обстоятельства случившегося пока что выясняются. На данный момент результатов проверки пока что нет, ее срок продлен до 28 декабря.