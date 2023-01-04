В Томской области в 2023 году начнут ремонт трассы Томск-Самусь

На состояние дороги поступают многочисленные жалобы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году ЗАТО Северск приступит к ремонту трассы Томск-Самусь, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Поэтапный план работ ремонта в границах городского округа был подготовлен по поручению главы региона.

«2023 году планируется привести в нормативное состояние около пяти километров трассы. На первый этап ремонта из областного бюджета направлено 100 миллионов рублей. Провести конкурсные процедуры по выбору подрядной организации заказчик планирует в начале года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на состояние дороги поступают многочисленные жалобы. Дорожная артерия является единственным сообщением для жителей поселков Самусь, Орловка, села Петропавловка, деревень Семиозерки и Кижирово с Северском и Томском.

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