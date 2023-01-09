Из Томской области в Китай отправили более трех тысяч кубометров пиломатериала

Фото: Гусейнов Виктор

Отделенье Россельхознадзора по Томской области сообщает, что за праздничные дни с 1 января по 8 января 2023 года было оформлено 204 фитосанитарных сертификата на экспортные партии с подкарантинной продукцией. Из Томской области в Китай отправили более 3 тысяч кубометров пиломатериала.

"3 324 куб.м пиломатериала из Томской области отправлены железнодорожным транспортом грузоотправителям в Китайскую Народную Республику, Узбекистан и Казахстан. А с территории Новосибирской области 10 278т сельскохозяйственной продукции отгружено в адрес получателей из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, а также Латвии", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что лабораторные исследования на фитосанитарные требования, а также требования безопасности Евразийского экономического союза и стран-импортеров проходили в подведомственных Россельхознадзору учреждениях.

Читайте также: Из Томской области в Китай отправили более 265 тонн корма для скота