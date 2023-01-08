Смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса произошло под Томском

Крупное ДТП произошло рядом с селом Корнилово, погиб водитель легкового автомобиля. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В Томской области, в районе села Корнилово, произошло крупное ДТП. Столкнулись пазик и легковой автомобиль. Водитель «Нивы» скончался на месте. Об инциденте сообщили очевидцы происшествия в паблике «Регион-70».

При столкновении погиб водитель легкового автомобиля. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

«Смертельное ДТП в логе перед съездом на Корнилово. Водитель Нивы погиб на месте, сколько пассажиров было в маршрутке, не знаю, водитель пазика отделался ссадинами. Спасателям, чтобы добраться до водителя нивы, пришлось оттаскивать ее с помощью своего автомобиля. Дальше в прямом смысле слова, вырезали его из искорёженного металла», - написали очевидцы в паблике.

Спасателям пришлось извлекать тело погибшего из кабины машины. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

На опубликованной записи видно, что оба транспортных средства сильно искорежены от столкновения.

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