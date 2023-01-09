В Томской области за сутки зафиксировали 4 новых случая COVID-19

За сутки в регионе выявлено всего 4 случая COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 9 января, в Томской области выявили 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 158 697 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 27 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 262 человек.

За последние сутки в стране выявлено 2 754 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 41 пациент скончался, 2 990 выздоровели.

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