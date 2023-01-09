Томский специалист раскрыла секрет здоровья при малоподвижном образе жизни

Фото: Фролов Михаил

Малоподвижный образ жизни - один из главных врагов здоровья человека. Надежда Скворцова, томский инструктор по лечебной физкультуре врачебно-физкультурного диспансера рассказала, как правильно выполнять гимнастику даже при напряженной и сидячей работе. Видео появилось в телеграм-канале облздрава.

"Малоподвижный образ жизни негативно влияет на все органы и системы организма. Страдают все системы: сердечно-сосудистая, дыхательная, желудочно-кишечный тракт и органы малого таза, костно-мышечной системы", - говорит Надежда Скворцова.

Специалист рекомендует выполнять производственную гимнастику, которую можно делать и на работе. Особенность комплекса упражнений заключается в том, что их можно делать несколько раз в день и с разной продолжительностью.

Одно из упражнений: ноги вместе, руки вдоль туловища. Необходимо подниматься на носочки, поднимая руки вверх, в момент поднятия вдох, при опускании - выдох.

Еще одно упражнение: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Плавно голову наклонять вперед, назад, влево, вправо. Затем повороты влево-вправо.

Кроме того, в видео специалист рассказывает нюансы упражнений и их очередность для безопасной физической активности.

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