Из Томской области в Китай отправили более 265 тонн корма для скота

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Отделение Россельхознадзора по Томской области сообщает, что за один месяц из Томской области в Китай было транспортировано более 265 тонн корма для животных.

"В декабре 2022 года Управлением Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям проконтролирована экспортная отправка первых 13 партий жмыха рапсового кормового в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.

Согласно данным, рапсовый кормовой жмых прошел необходимые лабораторные исследования и доказал свое качество и безопасность.

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