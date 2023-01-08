Ночью в Томске рабочие вновь устраняли дефекты на Коммунальном мосту

Фото: Алена Мищенко.

Ночью с 7 на 8 января в Томске на Коммунальном мосту прошли ремонтные работы со стороны поста ГИББД, сообщает пресс-служба мэрии, ссылаясь на департамент капитального строительства.

Рабочие уложили твердый асфальт. Завтра ночью планируется провести работы на участке со стороны города. Работы проводятся в ежедневном режиме с 5 января.

«Производился демонтаж элементов дорожного полотна на южной половине моста (асфальтобетона, выравнивающего и защитного слоев, гидроизоляции), демонтаж консольной части плиты пролетного строения», - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что в новогодние каникулы продолжалось устройство ледовой дороги для подъезда к опорам моста, для их последующего ремонта.

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