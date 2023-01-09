Более восьми тысяч томичей сходили на катки и лыжные базы за праздничные дни

Фото: Алёна Голева

В Томске за праздничные выходные с 1 января 2023 года по 8 января 2023 года лыжные базы и катки посетили более 8 тысяч томичей. В городе продолжают работу 36 ледовых катков и 7 лыжных баз. Информацию об этом сообщила мэрия.

"В первые дни нового года услугами проката воспользовались около восьми тысяч человек. В праздничные дни происшествий в зимних городках при катании с ледяных горок, а также на катках и лыжных базах не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все объекты работают с освещение и музыкальным сопровождением. Кроме того, прокат инвентаря осуществляется с соблюдением санитарных норм.

В Томске можно посетить ледовые катки и лыжные базы с 11.00 до 22.00. Пункты проката открыты при температуре выше -25 градусов.

Читайте также: Где в Томске можно покататься на коньках в новогодние праздники