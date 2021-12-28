Где в Томске можно покататься на коньках в новогодние праздники

«Комсомолка» собрала для вас список ледовых катков в Томске. Фото: 2ГИС

Приближаются новогодние праздники и во многих семьях есть традиция — ходить на каток в дни новогодних каникул. Стоит отметить, что самая большая посещаемость катков с 1-го по 10-е января, как раз в праздничные каникулы. Куда можно сходить и покататься на коньках? «Комсомолка» собрала для вас список ледовых катков в Томске.

Каток на ул. Усова возле МКЦ ТПУ

Новый каток площадью около 600 квадратных метров уже открылся на ул. Усова возле МКЦ ТПУ. Он будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход со своими коньками - бесплатный. Для того, чтобы получить инвентарь в пункте проката, понадобится QR-код.

Самый большой каток на Белом озере

В Томске в этом году самый большой ледовый каток откроется на Белом озере. Еще в начале декабре в мэрии рассказали, что в этот раз покататься можно будет не на половине глади озера, а по всей. Также отметим, что рядом будет работать прокат коньков и ледовый городок.

Каток на Мавлюкеевском озере

Уже в минувшую пятницу на Мавлюкеевском озере открылся еще один ледовый каток. На нем можно покататься бесплатно при предъявлении студенческого билета с 14:00 до 17:00.

Каток на Новособорной площади

Традиционный ледовый каток на Новособорной площади, который знают все томичи также уже начал работать. Покататься над звездным небом, которое растянуто вдоль всего катка, можно с 13.00 до 22.00, а по выходным с 11.00 до 22.00. Прокат коньков также работает.

Каток "Ледниковый период"

В отдаленных от центра районах тоже заливаются ледовые катки для томичей. Например, каток "Ледниковый период" на ул. Интернационалистов, 12а. Большой и светлый каток со своим прокатом инвентаря работает каждый день с 14.00 до 21.00.

Ледовый каток в Академе

Еще один ледовый каток раскинулся на Академический пр., 1/1. На месте также работает прокат коньков ежедневно, кроме понедельника с 18.00 до 22.00.

Также добавим, что «КП-Томск» перечислила одни из крупных ледовых катков в Томске. Вообще, на данный момент по городу действует 35 мест, где можно покататься с семьей на коньках, как в центре Томска, так и в других районах.