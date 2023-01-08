В Томской области за сутки COVID-19 заболели 11 человек

Фото: Алёна Голева

Сегодня, 8 января 2023 года, в Томской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 158 693 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 24 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 157 235 человек, 2 человек умерло.

За последние сутки в стране выявлено 3 127 заболевших коронавирусной инфекцией, 45 пациентов скончалось, 3 694 выздоровели.

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