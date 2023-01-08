В Томске СК проводит проверку по факту возгорания автобуса с людьми

Фото: СУ СК

В Томской области 7 января в 20 км от села Усть–Тым Каргасокского района загорелся вахтовый автобус. СУ СК по Томской области проводит проверку по факту возгорания.

"Следователи проводят проверку по факту возгорания автомобиля с вахтовиками в Каргасокском районе. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и правил безопасности при перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе ехали сотрудники организации, которая занимается возведением автомобильных дорог и автомагистралей.

Читайте также: В Томской области семь вахтовиков пострадали из-за возгорания автобуса