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НовостиОбщество8 января 2023 2:00

В Томске 8 января ожидается потепление до -2 градусов

Днем возможен мокрый снег
Кирилл Колемасов
Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 8 января ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает региональный гидрометцентр. Температура днем ожидается -2...-4°С. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

В Томской области облачная погода с прояснениями, ожидается -2...-7°С, по северу -12...-17°С. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем по югу мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления, отложения мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

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