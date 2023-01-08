В Томске 8 января ожидается потепление до -2 градусов

Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Фото: Анна Ковалёва

В Томске 8 января ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает региональный гидрометцентр. Температура днем ожидается -2...-4°С. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

В Томской области облачная погода с прояснениями, ожидается -2...-7°С, по северу -12...-17°С. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем по югу мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления, отложения мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Читайте также: Томский сериал «Соцсети» стал доступен для зрителей