Из пожара на Говорова в Томске спасли одного человека

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске 6 января, в пятницу, произошел пожар на улице Говорова. В ходе тушения был спасен один человек, об этом сообщает МЧС по Томской области.

"Вчера утром произошло возгорание в 5-этажном панельном жилом доме по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 58. Возгорание произошло на 1 этаже в 2-комнатной квартире в комнате 3х5 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия специалистов из квартиры шел дым. Пришлось вызволять одного человека, находящегося внутри помещения.

Крупного пожара удалось избежать, обгорели некоторые вещи и закоптились стены. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращением с огнем. В тушении участвовали 10 человек.

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