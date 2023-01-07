В Томской области выявили еще 20 случаев заболевания COVID-19

21 житель Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 января в Томской области выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 682 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 21 житель Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 211 человек.

За последние сутки в стране выявлено 3 303 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 49 пациентов скончались, 4 663 выздоровели.

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