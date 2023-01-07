В Томске мошенники убедили женщину перевести сбережения на «безопасный» счет

Мошенники предложили потерпевшей перевести средства на "безопасный счет". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске женщина перевела деньги на счета мошенников более 880 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. 55-летняя местная жительница подала заявление в полицию.

«По предварительным данным, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Злоумышленник сообщил, что кто-то пытается оформить на имя потерпевшей кредит», - говорится в сообщении.

Для предотвращения похищения средств, звонивший предложил женщине перевести деньги на «безопасный счет». Женщина последовала указанию мошенников и перевела более 880 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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