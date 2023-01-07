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НовостиОбщество7 января 2023 7:18

В Томске мошенники убедили женщину перевести сбережения на «безопасный» счет

Сумма ущерба составила более 880 тысяч рублей
Кирилл Колемасов
Мошенники предложили потерпевшей перевести средства на "безопасный счет".

Мошенники предложили потерпевшей перевести средства на "безопасный счет".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске женщина перевела деньги на счета мошенников более 880 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. 55-летняя местная жительница подала заявление в полицию.

«По предварительным данным, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Злоумышленник сообщил, что кто-то пытается оформить на имя потерпевшей кредит», - говорится в сообщении.

Для предотвращения похищения средств, звонивший предложил женщине перевести деньги на «безопасный счет». Женщина последовала указанию мошенников и перевела более 880 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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