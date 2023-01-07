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НовостиОбщество7 января 2023 6:30

В Томске задержали 42-летнюю подозреваемую в сбыте наркотиков

В квартире женщины обнаружили 44 свертка с запретным веществом
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Полиция

Фото: Полиция

Сотрудники полиции Томска задержали жительницу города, которую подозревают в сбыте незаконных наркотических средств. В жилище 42-летней томички обнаружили 44 полимерных свертка с 11,5 граммами наркотика.

"У подъезда жилого дома по улице Пролетарская задержали ранее судимую, 42-летнюю женщину цыганской народности, которая сбывала наркотическое средство «карфентанил» на территории города Томска", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что подозреваемая занималась распространением с помощью личного контакта. Кроме того, у женщины была "система бонусов" при оплате четырех чеков, пятый шел в подарок.

В жилище жительницы Томска было обнаружено и изъято 44 полимерных свертка с наркотическим средством общей массой 11,5 грамм, денежные средства в размере 47 тысяч рублей и сотовый телефон.

Женщину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт <...>"

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