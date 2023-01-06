Житель Кожевниковского района задержан за стрельбу из обреза охотничьего ружья

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Кожевниковском районе задержан за стрельбу из обреза охотничьего ружья 23-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Кожевниковскому району поступило сообщение от медицинского работника о том, что из заведения на улице Ленина доставлен местный житель с телесными повреждениями. Оперативники уголовного розыска, прибыв на место происшествия, установили свидетелей и изъяли обрез охотничьего ружья, после чего задержали подозреваемого, 23-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что находясь внутри заведения, между мужчинами произошел словестный конфликт, в ходе которого они вышли на улицу, где злоумышленник достал из-под одежды обрез и произвел один выстрел в воздух, а второй в область ног оппонента.

На данный момент следователи проводят проверку. Оружие было изъято для проведения соответствующих экспертиз.