Томич поверил мошенникам и перевел им более 180 тысяч рублей

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Житель Томска обратился в полицию с заявлением о хищении у него денежных средств неизвестными лицами. Мошенник убедил молодого человека взять кредит и перевести на "безопасный счет", сообщает полиция.

«Собеседник представился сотрудником Центрального банка и пояснил, что неизвестные от имени потерпевшего пытаются оформить кредит. Злоумышленник убедил молодого человека, что для предотвращения мошеннических действий, необходимо оформить кредит и перевести денежные средства на «безопасный счет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевшим оказался 19-летний житель Томска. Томич поверил убедительной речи афериста и перевел на его счета более 180 тысяч рублей.

В отношении неизвестного завели уголовное дело по 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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