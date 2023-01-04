В Северске мужчина потерял более 10 тысяч рублей на покупке обуви

Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина из Северска пытался купить берцы в интернете и потерял более 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. 31-летний потерпевший увидел объявление о продаже обуви в интернете.

«Решив приобрести товар, мужчина связался с продавцом и перевел ему стопроцентную предоплату на указанный злоумышленником номер банковской карты», - говорится в сообщении.

После перевода денег, продавец перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

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