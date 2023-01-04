В Томской области подтверждены еще 10 новых случаев COVID-19

15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 4 января, в Томской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 646 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 155 человек, 2 человека умерли.

За последние сутки в стране выявлено 3 328 заболевших коронавирусной инфекцией, 45 пациентов скончались, 4 942 выздоровели.

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