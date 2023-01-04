В Томске мужчину будут судить за кражу деталей автомобиля

Материалы уголовного дела отправлены в суд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего томича, сообщает пресс-служба УВМД по Томской области. Его обвиняют в краже деталей машины.

По версии следствия, в июле 2022 года мужчина подошел к автомобилю, припаркованному рядом с домом на ул. Говорова, и с помощью инструментов похитил расширители арок с правого переднего и с заднего левого крыльев. Детали обвиняемый продал.

«Материальный ущерб в сумме более 16 000 рублей возмещен потерпевшему в полном объёме», - говорится в сообщении.

Томича обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 158 УК РФ, материалы уголовного дела отправлены в суд для рассмотрения по существу.

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