В 2022 году в Томской области мобильная бригада обследовала более 11 тысяч детей

Врачи принимают участие в профилактических осмотрах и диспансеризации детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года в Томской области мобильной бригадой были обследованы 11 734 ребенка, сообщила пресс-служба облздрава.

«Мобильные бригады работали в Александровском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Чаинском, Тегульдетском, Шегарском и Томском районах, а также в городе Стрежевой», - говорится в сообщении.

Как отметила главный врач областной детской больницы Елена Тимошина, состав бригады формируется исходя из потребностей районов. Чаще всего требуются неврологи, хирурги, урологи-андрологи, травматологи-ортопеды, врачи УЗИ.

Врачи принимают участие в профилактических осмотрах и диспансеризации детей, после осмотра они дают рекомендации педиатрам по дальнейшему наблюдению и лечению.

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