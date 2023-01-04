В Томской области от огня пострадал деревянный дом

За сутки в Томской области произошло три пожара. Фото: Олег Укладов

В селе Кожевниково в Томской области ночью загорелся одноэтажный деревянный дом по ул. Покрышкина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

«В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома, внутри дома обгорела входная дверь, обгорели стены в комнате 2х5 м. Обгорели стены и деревянная обрешетка крыши веранды и крытого двора по всей площади», - говорится в сообщении.

На месте работали 14 человек и три единицы техники. Общая площадь пожара составила 156 кв. м. Причины пожара устанавливаются.

В пресс-службе уточняют, что за сутки в Томской области произошло три пожара.

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