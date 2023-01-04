В Томской области в 2022 году установили 33 спортивных площадки

Также были куплены инвентарь, экипировка и оборудование. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году на средства нацпроекта «Демография» в Томской области установили 33 спортивных площадки, сообщает пресс-служба администрации региона. Оборудование для выполнения комплекса ГТО установлено в Зырянском, Кривошеинском и Чаинском районах.

Оборудование для 30 спортплощадок во дворах и при школах были приобретены для 18 городов и районов Томской области. На эти цели были выделены областные субсидии. Также были куплены инвентарь, экипировка и оборудование для Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и Спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой, ДЮСШ Томска, Северска, Стрежевого, Верхнекетского района.

В селе Молчаново Томской области завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом.

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