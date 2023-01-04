По улицам Томска 4 января проедут новогодние грузовики

Также колона сделает остановку около центра помощи детям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 4 января с 16.00 до 19.00 по улицам Томска проедет автоколонна новогодних грузовиков, сообщает пресс-служба областной администрации. В кабинах тягачей, Уралов, самосвалов и не только будут сидеть Деды Морозы и Снегурочки.

Колонна стартует в 16.00 от СК «Гармония» на Иркутском тракте, затем проедете по Комсомольскому проспекту, с остановкой около «Изумрудного города», далее двинется по улицам Герцена, Киевской, Карташова, Красноармейской, проспектам Кирова и Ленина. Завершится автопробег на Нахимова.

Также колона сделает остановку около центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей на ул. Тверской, чтобы подарить подарки воспитанникам центра и сфотографироваться.

Как уточнили в общественной организации «Водители России», социальная акция «Новогодний грузовик» направлена на создание у томичей новогоднего настроения и поддержку детям из малообеспеченных, многодетных семей и ребятам, оставшихся без попечения родителей.

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