Из охваченного дымом подъезда томские пожарные спасли 15 человек

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске сотрудники МЧС из задымленного подъезда спасли 15 человек, в том числе одного ребенка. Причина пожара устанавливается. Информация об этом появилась в телеграм-канале "МЧС Томск".

"На момент прибытия первого подразделения: идет дым из квартиры на 2 этаже, задымление в подъезде. Пожарными по лестничным маршам в составе звена газодымозащитной службы спасено 15 человек (в том числе 1 ребенок, 7 лет)", - говорится в сообщении.

Кроме того, для спасения двух людей потребовалось спасательное устройство. Уточняется, что возгорание произошло на Енисейской,2 в 1-комнатной квартире в 5-этажном 6-подъездном панельном жилом доме.

Сообщается, что в результате пожара обгорел телевизор, закоптились стены. Причина пожара устанавливается. В тушении было задействовано 10 человек.

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