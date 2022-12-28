В Томске за 2022 год родилось 94 двойни и две тройни

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В Томске с начала года на свет появилось более трех тысяч новорожденных детей, из них 94 двойни и две тройни. Региональное управление облздрава сообщает, что всего в перинатальном центре города родилось 1 545 мальчиков и 1 510 девочек.

"В ноябре из 264 детей на свет появилось сразу 7 двоен. Большая часть из них — 166 ребятишек — из районов Томской области и 91 житель областного центра, 7 детей — маленькие жители соседних регионов", - сообщила главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Томской области Татьяна Чернобай.

Отмечается, что дети-тройняшки родились у женщин из Колпашевского и Каргасокского районов. В Колпашевском районе была зарегистрирована тройня из трех мальчиков, а в Каргасокском - тройня из двух мальчиков и одной девочки.

Отмечается, что специалисты перинатального центра следят за здоровьем малышей. Новорожденные находятся в больнице до выписки.

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