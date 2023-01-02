В Томске в новогоднюю ночь улицы патрулировали 3600 человек

Фото: Томская полиция

В Томской области отгремели главные праздничные салюты и мероприятия в честь Нового 2023 года. В период с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года на улицах региона дежурило 3600 человек из МВД, Росгвардии, частные охранных организаций и других, нарушений порядка зафиксировано не было. Об этом сообщается в телеграм-канале "Томская полиция".

"Сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. К этой работе также привлекались сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что патрулирования по улицам муниципалитетов не закончились - полицейские продолжают нести службу в местах праздничных мероприятий, охраняя порядок.

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