В Томске 2 января похолодает и выпадет снег

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 2 декабря, в понедельник, синоптики обещают днем до -11 градусов и небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе во второй день 2023 года юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Днем температура воздуха составит до -9…-11°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -24…-29°С, по северу -33…-38°С, по юго-востоку -18…-23°С, по крайнему югу -11…-16°С. Температура днем -19…-24°С, местами до -29°С, по юго-востоку -9…-14°С. На дорогах гололедица.

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