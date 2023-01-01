Томичи поделились способами борьбы с перееданием

Иной раз можно не устоять и съесть лишнего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогоднее застолье сопровождается богатым праздничным столом со множеством различных блюд. Иной раз можно не устоять и съесть лишнего. Томичи поделились с журналистом «АиФ-Томск» способами борьбы с перееданием.

30-летняя Светлана из Томска рассказала, что в таких случаях употребляет черный кофе. Обязательно нужно выпить натуральный свежезаваренный напиток.

«Помогает взбодриться, когда начинает клонить в сон после еды и отлично помогает при переедании», - уточнила Светлана.

Совет мамы помогает 45-летней Анастасии справляться с перееданием.

«Я пью чай с мятой или имбирем, в зависимости от того, что есть дома. Быстро помогают прийти в норму и нормализовать пищеварение», - рассказала женщина.

Алене из Томска поделилась, что в таких случаях ей помогает прогулка.

«Если сильно переем, то выхожу подышать воздухом и спокойным прогулочным шагом хожу около 30 минут», - сказала Алена.

Девушка также рассказала, что иногда, чтобы снять симптомы переедания прибегает к воде с лимоном

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