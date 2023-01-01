Житель Томска поделился быстрым способом избавления от похмелья

Головная боль, тошнота и другие неприятные симптомы похмелья – частные последствия бурного празднования.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Многие 1 января могут столкнуться с неприятными ощущениями после новогодней ночи. Головная боль, тошнота и другие неприятные симптомы похмелья – частные последствия бурного празднования. Андрей живет в Томске и поделился с журналистами «АиФ-Томск», как быстро прийти в себя.
Один из вариантов, который предлагает мужчина, смешать яйцо, водку и черный перец.
"Быстро помогает прийти в себя, об этом способе рассказал мне отец", - рассказал томич.
Андрей раскрыл и более щадящий рецепт избавления от похмелья.
"Можно воспользоваться еще одним способом: смешать рассол, пару ложек оливкового масла и щепотку черного перца", - поделился мужчина
Прийти в себя помогает смешенные в блендере два куриных яйца и стакан апельсинового фреша.
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