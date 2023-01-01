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НовостиОбщество1 января 2023 6:29

В Томске на Ново-соборной площади прошел новогодний забег

На мероприятие зарегистрировались более 500 человек
Кирилл Колемасов
Фото: Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области

Фото: Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области

В Томске прошел новогодний забег на Ново-соборной площади. Пробежать дистанцию в 2023 метра решились более 500 человек. Мероприятие прошло без перекрытия дорог.

Фото: Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области

Фото: Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области

Несоревновательный забег анонсировали еще в 20 числах декабря. Форму одежды организаторы не утверждали, но отметили, что приветствуются новогодние костюмы. Спортсмены пришли в купальниках, кто-то надел костюм Деда Мороза или традиционные сарафан и кокошник.

Для участников была организована фотосессия и угощение горячими напитками.

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