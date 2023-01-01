Жители Томска в 2022 году продавали метеорит, плюшевую акулу и бракованный рубль

Фото: Авито

В Томске местные жители за 2022 год продавали в интернете довольно странные вещи. Издание "МК в Томске" вспомнила, что именно это были за предметы.

Самым дорогим лотом уходящего года стала рублевая монета Банка России, которая в декабре продавалась на Авито за сумасшедшую сумму в один миллиард рублей. Владелец монеты объяснил такую цену невероятным браком, который присутствует на ней.

Также на доске объявлений Томска в 2022 году был метеорит за 350 тысяч рублей. Продавец утверждал, что посланец из космоса настоящий и он нашел его на берегу реки Обь.

Закрытие гипермаркетов ИКЕА в марте спровоцировало ажиотаж вокруг товаров этого бренда. И одна жительница Томска продавала в интернете плюшевую акулу Blahaj за три миллиона рублей.