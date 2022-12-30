В Томской области дети из малоимущих семей получили 21 619 подарков

Детям из малоимущих семей вручают наборы сладостей к Новому году Фото: Анна Ковалёва

В 2022 году для 40 тысяч детей из малоимущих семей региона закупили новогодние подарки. 21 619 наборов конфет уже выдали юным жителям Томской области. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Большую часть подарков выдали в центрах социальной поддержки населения Зырянского, Александровского и Чаинского районов.

Малоимущие семьи, которые еще не получили подарки, могут обратиться в местные центры социальной поддержки населения до 30 декабря 2022 года. Сладкие наборы выдают для детей в возрасте от 1 года до 10 лет.

Если ребенку еще не нет 10 лет, при этом семья получает пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, конфеты также можно получить в центре соцподдержки. Потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.

«Если семья оформила социальные выплаты: пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей, то для получения набора конфет родителю достаточно предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка», - уточнили в пресс-службе.

В 2023 году выдавать сладкие наборы продолжат с 9 до 31 января.

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