"Конфеты, варенье и сало": в Томске собирают посылки мобилизованным на Новый год

На данный момент уже формируется отправка подарков для бойцов Томской области. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске для мобилизованных мужчин готовят посылку с подарками к Новому году. Их отправят в Чебаркуль, Елань и Омск, сообщил журналисту "КП-Томск" координатор регисполкома Общероссийского народного фронта Владимир Погудин.

"Народный фронт в Томской области готовит отправку новогодних подарков для мобилизованных томских бойцов, которые сейчас проходят военную боевую подготовку в воинских учебных центрах в Чебаркуле Челябинской области, Елани Свердловской области и Омске", - рассказал представитель ОНФ.

Уточняется, что на данный момент уже формируется отправка подарков для бойцов Томской области. В пункты сбора помощи томичи приносят варенье, наборы конфет, сало и другие продукты.

"Ежедневно к нам приходят от 10 до 40 человек. Помогают всем миром: бабушки вяжут теплые носки, школьники пишут трогательные послания для военных, аптеки предоставляют лекарственные препараты, предприниматели - комплексные наборы, предприятия – дорогостоящее техническое оборудование и инструменты. Простые томичи закупают теплые спальники, коврики, термобелье, аптечки, дождевики, берцы, флисовые шапки, фонари, сигареты и многое другое", - добавил Владимир Погудин.

Отмечается, что принести необходимое можно в будние дни (с 10:00 до 19:00) и субботу (с 12:00 до 15:00), также по адресу ул. Карла Маркса 7, оф. 102, 103.

Напомним, что жители Томской области смогут отправить посылки и письма своим родственникам, которые сейчас находятся в зоне СВО.