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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:58

"Конфеты, варенье и сало": в Томске собирают посылки мобилизованным на Новый год

В Томске собирают посылки мобилизованным на Новый год
Ксения Высотина
На данный момент уже формируется отправка подарков для бойцов Томской области.

На данный момент уже формируется отправка подарков для бойцов Томской области.

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске для мобилизованных мужчин готовят посылку с подарками к Новому году. Их отправят в Чебаркуль, Елань и Омск, сообщил журналисту "КП-Томск" координатор регисполкома Общероссийского народного фронта Владимир Погудин.

"Народный фронт в Томской области готовит отправку новогодних подарков для мобилизованных томских бойцов, которые сейчас проходят военную боевую подготовку в воинских учебных центрах в Чебаркуле Челябинской области, Елани Свердловской области и Омске", - рассказал представитель ОНФ.

Уточняется, что на данный момент уже формируется отправка подарков для бойцов Томской области. В пункты сбора помощи томичи приносят варенье, наборы конфет, сало и другие продукты.

"Ежедневно к нам приходят от 10 до 40 человек. Помогают всем миром: бабушки вяжут теплые носки, школьники пишут трогательные послания для военных, аптеки предоставляют лекарственные препараты, предприниматели - комплексные наборы, предприятия – дорогостоящее техническое оборудование и инструменты. Простые томичи закупают теплые спальники, коврики, термобелье, аптечки, дождевики, берцы, флисовые шапки, фонари, сигареты и многое другое", - добавил Владимир Погудин.

Отмечается, что принести необходимое можно в будние дни (с 10:00 до 19:00) и субботу (с 12:00 до 15:00), также по адресу ул. Карла Маркса 7, оф. 102, 103.

Напомним, что жители Томской области смогут отправить посылки и письма своим родственникам, которые сейчас находятся в зоне СВО.