В Томской области выявили еще 35 новых случаев заражения COVID-19

89 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 30 декабря, в Томской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 570 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 89 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 991 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 810 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 50 пациентов скончалось, 7 695 выздоровели.

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