Томская область получила крупный запас лекарств для людей с диабетом

Фото: Юлия Подрезова

В Томской области аптечные склады получили крупную партию препаратов для горожан, у которых выявили диабет. Инсулин продолжат развозить по аптекам и после Нового года, льготные категории граждан также будут обеспечены всем необходимым. Информацию об этом предоставил региональный облздрав в своем телеграм-канале и Вера Швалева, заместитель директора областного аптечного склада.

"Поступило достаточно большое количество как импортных, так и отечественных инсулинов. В последние дни уходящего года активно развозятся инсулины по всем аптечным учреждениям Томска и Томской области. И в первую рабочую неделю Нового года все будет развозиться по аптечным пунктам", - сказала Вера Швалева.

В облздраве уточнили, что при отсутствии необходимого препарата человеку выдают его аналог. Кроме того, лекарство можно получить по льготным рецептам, с помощью которых горожане могут взять для себя препарат.

Читайте также: "Диабет — не приговор": у жителя Томска диагностировали диабет в 15 лет