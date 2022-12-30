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НовостиОбщество30 декабря 2022 1:46

Томская область получила крупный запас лекарств для людей с диабетом

В регионе сформировано достаточное количество инсулина для горожан
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Юлия Подрезова

Фото: Юлия Подрезова

В Томской области аптечные склады получили крупную партию препаратов для горожан, у которых выявили диабет. Инсулин продолжат развозить по аптекам и после Нового года, льготные категории граждан также будут обеспечены всем необходимым. Информацию об этом предоставил региональный облздрав в своем телеграм-канале и Вера Швалева, заместитель директора областного аптечного склада.

"Поступило достаточно большое количество как импортных, так и отечественных инсулинов. В последние дни уходящего года активно развозятся инсулины по всем аптечным учреждениям Томска и Томской области. И в первую рабочую неделю Нового года все будет развозиться по аптечным пунктам", - сказала Вера Швалева.

В облздраве уточнили, что при отсутствии необходимого препарата человеку выдают его аналог. Кроме того, лекарство можно получить по льготным рецептам, с помощью которых горожане могут взять для себя препарат.

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