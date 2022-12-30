В Томской области с 1 января 2023 года МРОТ вырастет до 21114 рублей

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В Томской области было принято решение повысить минимальную оплату труда (МРОТ) с 1 января 2022 года. Для жителей всех муниципалитетов она составит 21 114 рублей, а для томичей из северных - 35 732 рубля. Информация об этом опубликована на сайте администрации Томской области.

"Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал с Федерацией профсоюзных организаций и объединениями работодателей соглашение о минимальной заработной плате в Томской области с 1 января 2023 года и соглашение о социальном партнерстве на 2023-2025 годы", - говорится в сообщении.

Также губернатор отметил, что в томской экономике заметны положительные тенденции и улучшения. Властям и бизнесу удается преодолеть негативные последствия от западных санкций.

Кроме того, в социальной партнерство входит и поддержка семей мобилизованных томичей, добровольцев и их семей.

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