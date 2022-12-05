В Томске уровень безработицы достиг почти 1% в 2022 году

Фото: Булатов Алексей/Голева Алёна

Пресс-служба администрации Томской области сообщает, что в 2022 году уровень безработицы достиг почти 1%. С начала года в городе зафиксировано 4 932 безработных томича.

«С начала года зарегистрировано 4 932 безработных. При этом вакансий в Томской области более девяти тысяч. Одному соискателю наши центры занятости могут предложить сегодня минимум две вакансии», - отметила Светлана Грузных, начальник регионального департамента труда и занятости населения.

Также отмечается, что превышение числа вакансий над числом соискателей объясняется тем, что кандидаты не попадают под заявленные работодателем требования. Ситуацию способны изменить программы по повышению квалификации, обучению и переобучению кадров в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Читайте также: В 2022 году число безработных в Томской области сократилось на треть

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.