"Диабет — не приговор": у жителя Томска диагностировали диабет в 15 лет

У жителя Томска диагностировали диабет в 15 лет Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Томска Михаил страдает диабетом уже больше 25 лет: сейчас ему 41 год, а диагноз врачи поставили в 15. Сестра мужчины Мария рассказала "МК в Томске" о том, как болезнь повлияла на брата.

По словам Марии, болезнь не помогла сделать характер брата мягче: ежедневно он вынужден ставить себе уколы инсулина, из-за осложнения — диабетической стопы — ему трудно ходить и стоять на ногах. Женщина уверена, что без диабета жизнь ее брата сложилась бы иначе, но неправильно сваливать все беды на болезнь.

"На сегодняшний день диабет - не приговор для человека, который хочет жить и ценит жизнь. Все зависит от того, как человек относится к своей болезни", — считает Мария.

По данным Росстата, в России насчитывается около 4,8 млн больных диабетом. Чтобы выявить болезнь на раннем этапе и избежать осложнений, Депздрав Томской области рекомендует томичам регулярно проходить осмотр и следить за уровнем глюкозы в крови.

Для профилактики диабета необходимо следить за весом и питанием, а также проявлять физическую активность.

С 1991 года 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.

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