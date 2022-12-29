Три новых мусоровоза закупили для томского регоператора

Новые спецавтомобили приобрели для регионального оператора. Фото: пресс-служба мэрии Томска

Автопарк «САХ» пополнился тремя новыми мусоровозами. Всего в новогодние каникулы вывозить отходы с контейнерных площадок будут 60 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

По словам директора «Спецавтохозяйства» Михаила Курилова, пик наполняемости площадок мусором обычно приходится на период с 30 декабря по 4 января. Объемы отходов увеличиваются в несколько раз из-за того, что горожане активно готовятся к праздникам.

«Переполнение в контейнерах образуется за считанные часы. Кроме этого, поскольку большинство людей находятся дома, то и личный автотранспорт плотно запаркован в проездах, очень часто это мешает проехать спецтехнике. Однако, мы приложим все усилия для того, чтобы в короткие сроки вывезти отходы с контейнерных площадок», - рассказал Курилов.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что за смену один мусоровоз в среднем обслуживает от 50 до 200 площадок. «Всего в городе находится более 4 100 площадок для сбора коммунальных отходов», - уточнили в сообщении.

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