Для жителей Томска организовали прямые каналы связи со «Спецавтохозяйством»

Жители организуют несанкционированные свалки у контейнерных площадок. Фото: Telegram-канал «Региональный оператор Томск и Томский район»

Жители Томска могут сообщить региональному оператору те адреса, по которым не убран мусор. Для этого горожанам нужно написать в директ аккаунта «Региональный оператор Томск и Томский район» в мессенджере «Telegram» или в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

При отправке сообщения томичи могут приложить фотографии тех мест, на которых они обнаружили проблемы с вывозом отходов.

«Региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство» сможет выявить причину и уточнить сроки вывоза ТКО или обозначить проблему по каждой конкретной контейнерной площадке», - говорится в сообщении.

Жители Томска также могут отправить сообщение в службу экологического контроля в мессенджере по номеру 8-923-212-0888.

Добавим, что регоператор не имеет права вывозить строительный мусор и автомобильные шины с несанкционированных свалок у контейнерных площадок.

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