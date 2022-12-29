Томский провизор рассказала о нехватке лекарств от гриппа

В аптеках Томска раскупили лекарства от гриппа и ОРВИ Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Томска Наталья почувствовала первые признаки простуды и решила купить проверенное лекарство. В ближайших аптеках нужного препарата не оказалось.

«Я посмотрела интернет-аптеки, искала везде, ничего не нашла. Ближайшая аптека в которой был препарат, согласно сайту, была в Томской области», - рассказала томичка.

В местных пабликах томичи также жалуются на отсутствие в продаже противовирусных средств.

Наша коллега, журналист из «АиФ-Томск», решила проверить, действительно ли в областном центре не хватает лекарств. Она позвонила на горячую линию департамента здравоохранения Томской области и спросила, в каких аптеках можно приобрести препараты от гриппа. В ответ сотрудники колл-центра перечислили семь адресов. Журналист проверил информацию и выяснил, что лишь в двух из названных аптек продаются нужные лекарства.

В ходе проведения эксперимента журналист также заглянул в ближайшую к своему дому аптеку.

«Все раскупили, практически нигде невозможно найти лекарство», - пожаловалась жительница Томска, стоявшая в очереди.

Дефицит лекарственных препаратов от сезонных заболеваний подтвердил провизор.

«Люди все раскупили, как только начала расти заболеваемость. Нам на всю аптеку недавно выделили только пять пачек противовирусного, а так поставок уже не было давно. Не знаю, врачи назначают эти препараты или люди сами находят в интернете, но разбирают их быстро», -прокомментировала ситуацию провизор одной из томских аптек.

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