В Томске за неделю заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом выросла на четверть

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Глава Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина сообщила журналистам, что эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Томской области превышен на 135%, в Томске на 175%. Прирост на 25% составил лишь запрошлую неделю, заболевание активно прогрессирует среди людей 15 лет и старше.

"Нагрузку на скорую можно оценить по тому, как быстро приезжает скорая помощь. Уровень госпитализации пока возрос на 3%, но этот показатель постоянно меняется", - отметила Пичугина.

Кроме того, Роспотребнадзор сообщает, что свиной грипп (H1N1) был зафиксирован во всех регионах России. Пичугина отметила, что вакцинация от гриппа способна защитить от него на 95%. Глава регионального Роспотребнадзора заметила, что сейчас важно соблюдать все меры безопасности и надевать в общественных местах маски.

"Мы должны вспомнить о масочном режиме, не таком жестком, как ранее вводился, но каждый должен подумать о себе сам, чтобы мы быстрее победили эту болезнь", — сообщила глава регионального облздрава.

Отмечается также, в Томске на данный момент не зафиксировано летальных исходов от свиного гриппа. Также не зарегистрировано одновременное заболевание ковидом и гриппом.