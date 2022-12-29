Жители Томска 29 декабря наблюдали один из видов гало на солнце

Фото: Ксения Высотина
В Томске 29 декабря томичи запечатлели один из видов гало на солнце. Томский астроном прокомментировал редкое явление.
Фото: Ксения Высотина
"Природа явления похожа на гало. Такой вид наблюдается в прохладное время года, когда кристаллики льда могут находиться в воздухе", - сказал томский астроном Лёшин.
Напомним, что последний раз один из видов гало томичи наблюдали 21 ноября 2022 года. Тогда сообщалось, что такое явление появляется из-за мелких частичек льдинок, от них отражается свет и рассеивается, тем самым получается такой эффект.