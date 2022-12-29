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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:51

Жители Томска 29 декабря наблюдали один из видов гало на солнце

Солнце превратилось в столб света
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске 29 декабря томичи запечатлели один из видов гало на солнце. Томский астроном прокомментировал редкое явление.

Фото: Ксения Высотина

"Природа явления похожа на гало. Такой вид наблюдается в прохладное время года, когда кристаллики льда могут находиться в воздухе", - сказал томский астроном Лёшин.

Напомним, что последний раз один из видов гало томичи наблюдали 21 ноября 2022 года. Тогда сообщалось, что такое явление появляется из-за мелких частичек льдинок, от них отражается свет и рассеивается, тем самым получается такой эффект.